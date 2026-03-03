Обсуждены с ЕС проекты по поставкам природного газа, производству и передаче электроэнергии. Об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на странице в X.

«В рамках 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по «зелёной» энергетике мы с комиссаром Европейского союза по энергетике и жилищной политике Даном Йоргенсеном обсудили вопросы сотрудничества в проектах по поставкам природного газа, производству и передаче электроэнергии, а также привлечению европейских компаний», — говорится в публикации