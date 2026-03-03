В Милли Меджлисе прошла встреча представителей туристического сектора с депутатами. Обсуждения больше походили на слушания, где выступили парламентарии. Об этом Minval рассказал эксперт в области туризма Джейхун Ашуров. Он отметил, что ранее глава государства поручил развивать туризм в Азербайджане, чему и была посвящена встреча.

Кроме того, в Государственном агентстве по туризму Азербайджана впервые была подготовлена Государственная программа по развитию туризма, целью которой является устойчивое развитие отрасли и увеличение туристического потока в среднесрочной перспективе до 5–6 млн человек. Программа охватывает 2026–2030 годы и в настоящее время находится на стадии утверждения.

Между тем в рамках встречи представителей туристического сектора с парламентариями затронута тема цен на авиабилеты и упрощение визового режима.

«Все присутствующие отметили высокие цены на авиабилеты в Азербайджане. В стране созданы практически все условия для развития туризма: приемлемые цены в отелях, доступное питание, развитая инфраструктура. Однако транспортные расходы остаются достаточно высокими. По сравнению с другими странами региона, с учётом того, что сухопутные границы остаются закрытыми, стоимость авиабилетов выглядит завышенной. Я всегда предлагаю активнее задействовать другие аэропорты страны — необязательно, чтобы все рейсы выполнялись только из Баку. Кроме того, необходимо привлекать в Азербайджан бюджетных авиаперевозчиков, чтобы увеличить поток туристов. В этом случае распределение туристов по регионам станет более равномерным, что положительно скажется на развитии внутреннего туризма и региональной экономики», — отметил эксперт.

Параллельно участники туристического сектора отметили важность упрощения визового режима с рядом стран. В частности, речь идет о странах Восточной Европы, не представляющих рисков для Азербайджана.