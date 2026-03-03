С 08:00 28 февраля до 14:00 3 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан были эвакуированы в общей сложности 725 человек. Из числа эвакуированных 165 человек являются гражданами Азербайджана, сообщает АПА.

Кроме того, были эвакуированы 224 гражданина Китая, 127 — России, 71 — Таджикистана, 66 — Пакистана, 18 — Саудовской Аравии, 7 — Грузии, 6 — ОАЭ, 4 — Иордании, по 3 — Катара и Бангладеш, по 2 — Филиппин, Непала, Казахстана, Франции, Узбекистана, Турции и Ирана, а также по одному гражданину Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.