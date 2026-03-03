Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял находящегося с визитом в Баку заместителя генерального прокурора России Петра Городова. На встрече подчеркнута политическая воля и усилия глав государств Азербайджана и России в динамичном развитии отношений. Отмечалось, что стратегическое партнёрство и постоянный межгосударственный диалог создают прочную основу для расширения сотрудничества в политике, экономике, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Отдельно было подчеркнуто значение взаимодействия между правоохранительными органами и прокуратурами двух стран.

Городов поблагодарил за тёплый приём и положительно оценил профессиональную подготовку запросов по уголовным делам, а также выразил признательность за раскрытие в Азербайджане преступления, совершённого много лет назад на территории России, и привлечение виновных к ответственности. Кроме того, российская сторона пригласила азербайджанских коллег принять участие в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в этом году.

В свою очередь генпрокурор Азербайджана подчеркнул, что развитие международных связей и участие в профессиональных площадках остаются важными направлениями работы Генеральной прокуратуры.

Отметим, что накануне, 2 марта, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России, сопредседателя Межправительственной комиссии Алексея Оверчука. На встрече российская сторона поблагодарила руководство Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Ирана на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе.

Состоялся подробный обмен мнениями по повестке азербайджано-российских отношений. В ходе беседы было отмечено, что в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых во время их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.