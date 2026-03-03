Стала известная судьба россиян, летевших в Дубай и застрявших в Баку.

Ранее сообщалось, что в Баку застряли более 300 российских туристов, летевших в Дубай 28 февраля, после того как их самолет перенаправили в Азербайджан. Россияне просили вернуть их обратно в Россию, заявляя, что боятся лететь в Дубай. Однако авиакомпания назначила рейс в Дубай на 3 марта в 2:30 ночи.

Как стало известно, 75 россиян все-таки улетели в Дубай, еще 150 отправят в Махачкалу на автобусе.

«Приехал консул, планируется эвакуация оставшихся людей до Махачкалы автобусами, дальше за свой счет билеты будем брать. Отель также не продлили, все за свои деньги», — сказал один из туристов.

Путешественники отметили, что в Азербайджане к ним относятся очень хорошо.