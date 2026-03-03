Евросоюз продолжает сокращать зависимость от российского газа, и важность партнерства с Азербайджаном будет расти, принося пользу энергетической безопасности Европы и экономике Азербайджана.

Об этом заявил комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищного строительства Дан Йёргенсен, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Он отметил, что с момента начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу Азербайджан заработал около 24 миллиардов евро от экспорта природного газа покупателям из ЕС в течение 2024 года.

«Поставки азербайджанского газа останутся важной опорой энергетической безопасности Европейского Союза», — подчеркнул он.