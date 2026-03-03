Баку и Москва вновь обсуждают расследование катастрофы самолёта AZAL, сбитого российской ПВО в окрестностях города Грозный. 2 марта, как уже сообщал Minval Politika, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной комиссии Алексея Оверчука. В ходе встречи, которая прошла в дружественной обстановке, был затронут целый ряд вопросов: эвакуация граждан России из Ирана через Азербайджан, перспективы развития транспортных коммуникаций, коридор «Север – Юг» и многое другое. Но наибольшее внимание общественности привлёк ещё один пункт повестки переговоров. В ходе беседы было отмечено, что в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых во время их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.

Здесь, пожалуй, надо напомнить короткую предысторию. Ещё 26 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов напомнил: позиция Азербайджана по крушению самолёта AZAL под Актау в декабре 2024 года остаётся твёрдой и принципиальной: это была ошибка российских военных. Как отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства, Россия должна выполнить обещания, озвученные Владимиром Путиным на встрече с президентом Азербайджана в октябре 2025 года.

«Самолёт был сбит по причине ошибки Министерства обороны России. Мы ожидаем, что российская сторона предпримет все необходимые шаги, даст правовую оценку произошедшему и выплатит компенсации», — подчеркнул Байрамов.

В Москве заявление Байрамова услышали. И практически через несколько часов ситуацию с самолётом AZAL прокомментировала уже Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. По её словам, Россия нацелена урегулировать все остающиеся вопросы с Азербайджаном. Она также отметила, что лидеры России и Азербайджана подробно обсуждали данную тему на встрече 9 октября прошлого года в Душанбе.

«С российской стороны были даны развернутые пояснения. Последовательно работаем над выполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — добавила Захарова.

И теперь в Баку прибыла делегация во главе с Оверчуком — для обсуждения, в числе прочего, практических шагов по расследованию катастрофы азербайджанского самолёта. Излишне напоминать, что в Баку прежде всего ждут от Москвы возобновления расследования, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций.

Примечательно и другое. Практически синхронно с переговорами в Баку по поводу расследования катастрофы высказались и в Астане. Комиссия по расследованию катастрофы самолёта AZAL намерена приложить максимум усилий для скорейшего завершения работы, об этом сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта Казахстана.

«Точные сроки окончания расследования пока не установлены, однако комиссия делает всё возможное, чтобы завершить его как можно быстрее», — отметили в министерстве.

Намеренно воздержимся от политической конспирологии и не будем строить «версий на песке», в какой степени казахстанское заявление связано с переговорами в Баку и интенсификацией диалога между Азербайджаном и Россией по расследованию катастрофы. Важно другое. Практически в каждой авиакатастрофе присутствует «человеческий фактор». Ошибки, в том числе и с трагическими последствиями, совершают многие. И сегодня Азербайджан не пытается кому-то отомстить.

Во-первых, для нас жизнь каждого нашего гражданина – наивысшая ценность. А во-вторых, небо, напомним ещё раз, одно на всех. И безопасность гражданской авиации – это вопрос, который касается не только Азербайджана или России. Именно поэтому в мире сложилась практика тщательного расследования авиационных происшествий – со всех сторон, с учётом малейших деталей. Просто потому, что если такого расследования не будет, никто не сможет предсказать, чей гражданский лайнер в следующий раз станет жертвой ошибки чьей-то ПВО.