ЕС и Азербайджан договорились провести в этом году энергетический диалог высокого уровня в Брюсселе. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам 12-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора и заседания Совета по зеленой энергии.

«Существуют возможности для более тесной интеграции и развития связей между ЕС и Азербайджаном. Это был продуктивный день, который укрепил наши отношения. Мы договорились провести энергетический диалог высокого уровня в Брюсселе позже в этом году», — отметил он, добавив, что рассчитывает вновь посетить Азербайджан.

Йоргенсен подчеркнул, что азербайджанский газ играет важную роль для Европы на фоне отказа ЕС от российских энергоносителей. «В 2022 году мы импортировали из России 45% потребляемого газа. Сегодня этот показатель составляет около 10%, но и это слишком много. Мы не хотим импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей», — заявил он.

По его словам, в условиях нестабильной международной обстановки сотрудничество с Баку приобретает особое значение: «Газ, который мы можем получать из Азербайджана, чрезвычайно важен для нас. Мы очень довольны этим сотрудничеством».