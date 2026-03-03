Уполномоченная по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева представила в Милли Меджлисе ежегодный доклад «О защите прав человека в Азербайджанской Республике » за 2025 год, обозначив ключевые проблемы и предложения. Она отметила, что 2025 году в адрес омбудсмена поступило 42 685 обращений, а также 14 718 телефонных звонков. За год были организованы личные приёмы 9 060 граждан, по итогам которых в ряде случаев удалось добиться восстановления нарушенных прав.

В ходе выступления Сабина Алиева озвучила ряд конкретных инициатив. Например, необходимость защиты персональных данных, а также других данных, доступ к которым ограничен законом. Она подчеркнула, что для обеспечения права на доступ к информации целесообразно внести поправки в Закон АР «О доступе к информации», ограничивающие возможность физических лиц получать персональные данные о себе от субъектов монополии на основе запроса.

Учитывая влияние искусственного интеллекта на трудовые права, отмечена важность разработки механизмов поддержки лиц, которые могут потерять работу из-за внедрения технологий ИИ. Важной задачей является в таких случаях выплата пособий по безработице.

А для более эффективного соцобеспечения граждан она посчитала целесообразным снять ограничения на возможность пользоваться другими формами занятости или обращаться за адресной государственной социальной помощью до полного завершения процесса организации самозанятости, то есть до передачи имущества безработным.

Омбудсмен коснулась также проблемы пенсионеров. В частности, речь идет об удержании суммы переплаченной пенсии и надбавок к трудовой пенсии, что чаще всего происходит не по вине пенсионера. Из-за подобного рода ошибок в назначениях, страдают сами пенсионеры, чье финансовое положение усугубляется из-за последующего удержания денег с выплат. Омбудсмен потребовала сократить установленный законодательством срок удержания переплаченной трудовой пенсии пенсионера.

Кроме того, она указала на необходимость коррекции размера пособия, выплачиваемого детям лиц, служащих в армии, до уровня детского прожиточного минимума. Омбудсмен заявила о необходимости упростить процедуры оценки инвалидности и усилить координацию между ведомствами. Говоря о трудностях лиц с ограниченными возможностями, здоровья, она указала на необходимость обновления строительных стандартов с учётом потребностей лиц с инвалидностью и обеспечить им самостоятельный доступ в метро и общественный транспорт.

Затем отчет омбудсмена затронул тему бесплатного лекарственного обеспечения больных диабетом и онкологическими заболеваниями. Тут было сказано о важности пересмотреть профильные программы господдержки.

Омбудсмен призвала также ускорить принятие Национальной стратегии в сфере психического здоровья и установить чёткие механизмы ограничения деятельности лиц, оказывающих психологические услуги без квалификации и лицензий. Предложено ввести должность детского психолога в штат детских садов, усилить мониторинг контента, пропагандирующего насилие, в медиа и интернете, а также предоставить отсрочку от призыва студентам заочной формы обучения.

В числе инициатив — создание единого цифрового библиотечного фонда, упрощение процедуры снятия с регистрационного учёта по месту жительства по заявлению нового собственника без обращения в суд, а также пересмотр механизмов исполнения судебных решений в отношении государственных органов.