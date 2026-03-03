Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рык льва» (в Иране. — ред.) израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны.

ЦАХАЛ работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля. ЦАХАЛ проводит целенаправленные удары по террористической инфраструктуре «Хезболлы», чтобы устранить угрозы и предотвратить попытки проникновения на территорию Израиля.

Террористическая организация «Хезболла» решила атаковать Израиль от имени иранского режима, и она будет нести последствия своих действий. ЦАХАЛ не допустит причинения вреда израильским гражданам и будет продолжать действовать в защиту Государства Израиль и его граждан», — говорится в сообщении.