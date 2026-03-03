Премьер-министры Азербайджана Али Асадов и России Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества и эскалацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Кабмин Азербайджана, в ходе разговора были рассмотрены актуальные аспекты азербайджано-российского торгово-экономического взаимодействия.

Стороны отметили положительную динамику роста товарооборота, а также обсудили реализацию совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе беседы российская сторона выразила признательность руководству Азербайджана за содействие в оперативной эвакуации российских граждан из Ирана в условиях сложной региональной обстановки.

Пользуясь случаем, Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с 60-летним юбилеем и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.