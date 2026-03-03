Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления следует лишать приобретенного российского гражданства. По действующим законам приобретенного российского гражданства можно лишиться за преступления террористической направленности, а также преступления против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия и обороноспособности.

Натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому, заявил Бастрыкин на расширенном заседании коллегии Следственного комитета.

«Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права ее граждан», — сказал он.