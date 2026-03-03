В Тель-Авиве задержали съёмочную группу CNN Türk

В Тель-Авиве задержали корреспондента CNN Türk Эмраха Чакмака и оператора Халила Кахрамана. Журналисты вели прямой эфир рядом с израильским Минобороны, когда к ним подошли представители местных сил безопасности. Журналисты показывали моменты выхода мирных жителей из убежищ сразу после ракетной атаки Ирана.

Съёмочную группу доставили в отделение.

Глава Управления по коммуникациям Турции Бурханеттин Дуран заявил, что Анкара предпринимает необходимые шаги для скорейшего освобождения журналистов и внимательно следит за ситуацией.

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик назвал задержание «посягательством на свободу прессы» и потребовал немедленного освобождения журналистов.