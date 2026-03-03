Ситуация с браками и разводами в Азербайджане не внушает оптимизма, она близка к критической. За девять месяцев 2025 года на 40 тысяч заключенных браков пришлось 17 тысяч разводов.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазиль Мустафа, передает Qafqazinfo.

“Наиболее тревожным фактом является то, что за отчетный период в Баку распалось 56% всех зарегистрированных союзов. Иными словами, на каждые 100 свадеб приходится 56 разводов. Это крайне серьезная проблема. Зачастую все бремя ответственности возлагается на мужчину, с которого взыскивают алименты. Нередки случаи, когда женщины целенаправленно инициируют развод сразу после рождения первого ребенка ради получения выплат.

Нам необходимо наделить Совет медиации полномочиями представлять суду заключения об истинных намерениях сторон, чтобы обеспечить справедливость при назначении алиментов. Ведь в большинстве случаев установить истинного виновника распада семьи практически невозможно”, — подчеркнул парламентарий.