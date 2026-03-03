Иран располагает обширными разведданными об израильских военных объектах, включая местоположение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими вооруженными силами (ВС) Рахим Сафави, сообщает ТАСС.

«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена», — сказал он.

По словам Сафави, разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской Республики, а также израильских и американских целях.