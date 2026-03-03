Россия не будет вводить санкции в отношении США в связи с началом военной операции в Иране, это не методы Москвы.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.

«Это просто не наш метод. Мы никогда к таким вещам не прибегаем. Но что касается остальных, я просто не вижу интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает исключительно сам Запад, прежде всего Соединенные Штаты», – сказал он.

Лавров также высказал мнение, что никто не будет вводить односторонние санкции против Вашингтона.