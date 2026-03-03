Азербайджан хочет расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Мы уже начали поставлять газ еще в две страны Европы – Германию и Австрию. Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок», — подчеркнул глава государства.

В этом году ожидается начало добычи на глубоководном газовом месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, отметил Ильхам Алиев.

«Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения Абшерон, что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения Умид. В 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз. И все эти профили добычи газа позволят нам на максимальном уровне добычи получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа», — сказал он.

Президент отметил, что Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов:

«Мы обеспечиваем важный транзит нефти для Казахстана и Туркменистана, и год за годом объем нефти, транспортируемой через нашу систему, растет. Мы способны и обладаем инфраструктурой для приема большего количества нефти с восточного побережья Каспия».