Развитие сотрудничества между Европейским союзом, Азербайджаном и Украиной в газовой сфере может сыграть важную роль в формировании более устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Европы.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, проходящем в Баку, сообщает Report.

«Для Азербайджана развитие сотрудничества с Украиной и странами Центральной Европы открывает новые перспективы расширения экспорта природного газа на европейский рынок. Развитие дополнительных транспортных маршрутов и использование региональной инфраструктуры позволяют диверсифицировать рынки сбыта, повысить эффективность Южного газового коридора (ЮГК) и создать новые коммерческие возможности для азербайджанских энергетических компаний», — сказал он.

Некрасов отметил, что дальнейшее развитие ЮГК, расширение пропускной способности газопроводов TANAP и TAP, а также ввод в эксплуатацию новых месторождений в Каспийском регионе создают предпосылки для значительного увеличения поставок природного газа в Европу.

«В этой системе Азербайджан выступает надежным поставщиком ресурсов, Европейский союз — ключевым рынком сбыта, а Украина может играть роль важного инфраструктурно-логистического хаба, обеспечивающего гибкость и стабильность энергетических потоков в регионе», — заявил замминистра.