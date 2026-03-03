Израиль взломал камеры видеонаблюдения на дорогах Тегерана, чтобы следить за повседневной жизнью высокопоставленных иранских деятелей в рамках подготовки к операции «Рычащий лев», в ходе которой был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, пишет издание Financial Times.

По данным издания, в окружении Хаменеи находился агентурный источник ЦРУ. Согласно докладу, израильская разведка обнаружила «образ жизни» Хаменеи и его сотрудников службы безопасности, включая маршруты передвижения, часы работы и личности высокопоставленных лиц, которые обычно находились рядом с покойным иранским лидером.

В докладе также упоминается, что Израиль использовал инструменты искусственного интеллекта, наряду с алгоритмами, для обработки огромных объемов информации, собранной об иранском руководстве и его передвижениях.

Кроме того, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предоставило дополнительный источник информации, подтверждающий точное местонахождение Хаменеи в день его убийства.

В сообщении Financial Times подробно описывается, что Израиль атаковал комплекс зданий, где охранялся Хаменеи, с помощью ракет Sparrow, причем самолеты были развернуты днем для достижения тактической внезапности, несмотря на высокий уровень боевой готовности в Иране.

В общей сложности по комплексу было выпущено 30 ракет, а сотовые вышки в этом районе были выведены из строя, так что телефоны сотрудников службы безопасности не могли принимать предупредительные звонки.

Операция включала в себя радиоэлектронную разведку, проникновение в сотовые сети, а также подтверждение американского источника о том, что встреча состоялась.