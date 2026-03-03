В Сети вспоминают «пророчество» основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который в 2013 году на встрече со студентами МГИМО детально описал сценарий, похожий разворачивающийся сегодня на Ближнем Востоке.

Тогда политик предсказал силовой удар США и Израиля по Ирану, обвал экономик Европы и Китая из-за взлёта цен на нефть до 200 долларов за баррель, а также неизбежный поток беженцев в Россию.

«Они должны ещё семь стран арабских оккупировать. Разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран… В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают — 200 долларов за баррель, экономики ЕС и Китая рухнут. Но остаётся Россия. А как её ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север», — отметил он на встрече.

Жириновский пояснил, что маршрут для беженцев из Ирана лежит через Азербайджан, поскольку другие пути перекрыты.