Иран полностью запретил экспорт всех продовольственных и сельскохозяйственных продуктов до особого распоряжения — решение вступило в силу немедленно и действует до дальнейших указаний правительства.

Целью такого шага названо обеспечение первоочередного снабжения внутреннего рынка и защиты продовольственной безопасности страны, пишут СМИ.

По информации различных источников, ограничение распространяется на все категории продовольственных товаров, включая сельскохозяйственные продукты, причём не указан срок, когда запрет будет снят.