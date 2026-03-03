Учитель истории одной из сельских школ опубликовал видео со своего урока, чтобы показать, как хорошо его ученики усвоили материал. На кадрах школьники уверенно отвечают на вопросы, демонстрируя отличные знания и свободное владение темой. Педагог явно гордится результатами своей работы. Ребята практически безошибочно справляются со всеми вопросами.

Однако внимание пользователей привлекли не столько блестящие ответы учеников, сколько состояние учебного заведения. На видео отчётливо видно, что помещение находится в крайне плачевном состоянии: в классе отсутствует напольное покрытие, стены облуплены, штукатурка местами осыпалась, заметны следы сырости. В целом, можно сказать, что классный кабинет не видел ремонта с момента распада Советского Союза.

Как выяснилось позже, урок проходил в полной средней общеобразовательной школе имени Акифа Садыгова, расположенной в селе Ибрагимгаджилы Товузского района. После публикации видео пользователи соцсетей начали активно обсуждать этот факт, выражая обеспокоенность состоянием школы и условиями, в которых вынуждены учиться дети.

Между тем в Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что данная школа уже включена в список учебных заведений, в которых в текущем году запланирован ремонт.