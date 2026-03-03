Американские переговорщики после второй встречи с иранской командой поняли, что Вашингтону и Тегерану не удастся заключить сделку. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого (обогащенного урана — ред.) и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб», — сказал он в эфире Fox News.

Посланник добавил, что иранские переговорщики «гордились тем, что им удалось обойти все возможные протоков контроля и достичь соглашения о поставке 11 ядерных бомб».

Также по словам Уиткоффа, во время той первой встрече иранцы хвастались еще и наличием «неотъемлемого права» на обогащение ядерного топлива.

«Мы ответили, что президент (Трамп — ред.) считает, что у нас есть неотъемлемое право остановить вас на корню. Мы с Джаредом просто посмотрели друг на друга и сказали: «Теперь нам действительно не поздоровится», — сказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа.

Исходя из слов Уиткоффа, Трамп отправил его и Джареда Кушнера на переговоры, чтобы достичь сделку, в соответствии с которой Тегеран согласится ликвидировать свою ракетную программу, упразднит свой военно-морской флот, «чтобы мы могли обрести свободу мореплавания», и прекратить обогащение урана.

Однако уже на втором раунде переговоров стало ясно, что никакого результата не будет. Третий раунд был последней попыткой.

«Мы поехали туда и попытались заключить с ними справедливую сделку, но было совершенно очевидно, что это будет невозможно — вероятно, уже к концу второй встречи, но мы вернулись на третью встречу, чтобы сделать последнюю попытку. Они хотели, чтобы мы сообщили о положительных результатах. Но эта встреча не была положительной», — резюмировал Уиткофф.