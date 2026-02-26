Участвуя в открытии этого Мемориального комплекса, мы еще раз заявляем, что сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году. Сегодня у нас сильное государство, способное защитить себя», — отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что на примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа. «Потому что наш народ, который на протяжении тридцати лет сталкивался с такой несправедливостью – ведь Ходжалинский геноцид, которому подвергся наш народ, был одним из самых кровавых преступлений XX века, — сохранил свое достоинство, самоуважение, веру», – отметил он.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти.

«Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире», – добавил он.