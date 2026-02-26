Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью доктору политических наук Стэнфордского университета Артуру Хачикяну прокомментировал обострение ситуации вокруг Ирана, роль Вашингтона и возможные последствия для Армении.

По его мнению, президент США Дональд Трамп «устроил дорогостоящую демонстрацию силы у берегов Ирана», стремясь оказать давление на Тегеран. При этом Джонсон выразил сомнение в реальной готовности США к военной операции, отметив, что для нанесения ударов американской авиации потребуется дозаправка в воздухе, что, по его словам, усложняет задачу в условиях возможного противодействия иранских систем ПВО.

Комментируя положение Армении, эксперт подчеркнул, что вовлечение в противостояние между Западом, Россией и Ираном «связано с серьезными рисками». По его словам, республика может оказаться в крайне уязвимом положении, если окажется втянутой в крупный геополитический конфликт. «Армению раздавят, как белку, перебегающую дорогу», — сказал он.

Джонсон также выразил мнение, что Армения не относится к числу стратегически приоритетных направлений для США. Он предположил, что Вашингтон рассматривает ее прежде всего как площадку для региональной работы, в том числе в контексте противостояния с Россией и Ираном. Кроме того, аналитик заявил, что Соединенные Штаты «не имеют ни возможности, ни намерения» напрямую защищать Армению в случае конфликта, учитывая сложную систему региональных отношений и наличие у США партнерских связей с рядом стран региона.