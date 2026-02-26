В Азербайджане наблюдается застой на рынке китайских автомобилей. Ажиотаж, царивший вокруг иномарок Поднебесной, вдруг пошел на спад. Теперь сотни машин, привезенных в страну, ждут своих хозяев, тогда как покупателей практически нет. Вдобавок предприниматели продолжают ввозить автомобили.

Практически каждый год в январе–феврале на автомобильном рынке наблюдается определённый спад активности. Это уже стало традиционной тенденцией. Однако в этом году период застоя оказался более продолжительным и выраженным по сравнению с предыдущими периодами. Об этом Minval сообщил председатель Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (ААДА) Эйюб Алиев.

По его словам, одной из основных причин стал рост цен, произошедший после отмены льгот на импорт электромобилей. Кроме того, Китай установил ограничения на параллельный экспорт автомобилей.

В целом, в январе–феврале люди подходят к покупке нового автомобиля более осторожно. Большинство покупателей хотят, чтобы год выпуска автомобиля был максимально новым. Например, с наступлением 2026 года многие предпочитают приобретать машины именно 2026 года выпуска, а не 2025-го.

Поэтому часть тянет с приобретением автомобиля. А учитывая, что процесс производства и доставки новых серий займет определённое время, то автомобили нового года выпуска полностью поступают в продажу, как правило, весной. Поэтому, начиная с марта, можно ожидать, что активность на рынке заметно возрастет. Таким образом, сезонный фактор ежегодно вызывает определённую стагнацию на рынке.

Глава ассоциации подчеркнул, что, в целом, взгляды людей на автомобильный рынок уже изменились. Например, ещё два-три месяца назад покупатель с бюджетом в 25 тысяч манатов в основном ориентировался на покупку нового автомобиля. Сейчас же при таком бюджете приобрести новую машину стало сложнее. Поэтому люди стали больше анализировать, сравнивать варианты и чаще обращаются к рынку подержанных автомобилей. Однако и на вторичном рынке цены не сильно снизились. Да, интерес и спрос присутствуют, но цены по-прежнему не кажутся покупателям привлекательными.