По данным издания Politico, в Исландии рассматривают возможность проведения референдума по вопросу возобновления процесса вступления в Европейский союз уже к 2027 году.

Парламент страны может объявить дату всенародного голосования в ближайшие недели. По словам неназванного высокопоставленного европейского чиновника, технически подготовка к референдуму не является сложной и может занять около года.

В случае одобрения евроинтеграции на референдуме Исландия сможет ускорить процесс вступления в Европейский союз по сравнению с некоторыми другими странами-кандидатами. При этом между Исландией и Брюсселем сохраняются разногласия, включая вопрос рыболовства, который имеет ключевое значение для экономики страны.

Исландия уже подавала заявку на членство в Европейском союзе в 2009 году после мирового экономического кризиса, однако в 2015 году Министерство иностранных дел страны сообщило об отзыве заявки.