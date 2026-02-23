В штате Халиско 25 сотрудников Национальной гвардии Мексики погибли в результате вооружённых нападений боевиков наркокартелей, которые произошли после спецоперации по нейтрализации лидера картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса, известного по прозвищу Эль Менчо. Об этом сообщил министр безопасности и защиты граждан страны Омар Гарсия Харфуш.

Министр заявил, что в Халиско было зафиксировано шесть нападений, в ходе которых погибли 25 гвардейцев, а также один охранник и один сотрудник генеральной прокуратуры штата. Кроме того, одна мирная жительница также стала жертвой преступных действий во время беспорядков.

Харфуш отметил, что всего по стране после ликвидации Эль Менчо было зарегистрировано 27 атак на представителей власти. В ходе столкновений в Халиско силовики уничтожили 30 боевиков.

Еще 13 нападений произошло в соседнем штате Мичоакан, где были ликвидированы 4 преступника, а также получили ранения 15 сотрудников правоохранительных органов. Министр уточнил, что в семи штатах страны удалось задержать 70 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам.