Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым по приглашению генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе 23 февраля прибыла с рабочим визитом в Тбилиси.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, делегация посетила парк имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Тбилиси и возложила цветы к его памятнику.

В ходе встречи в Генеральной прокуратуре Грузии Камран Алиев отметил, что Грузия является для Азербайджана не только дружественной страной, но и стратегическим партнером. Подчеркивалось, что Грузия на протяжении многих лет участвовала в реализации важных для Азербайджана экономических и инфраструктурных проектов, а также поддерживала региональные и международные инициативы Азербайджана. Было отмечено, что отношения, основанные на исторически сложившихся добрососедских связях между народами двух стран, продолжают развиваться благодаря политической воле руководства государств.

Особо была подчеркнута высокая оценка президентом Азербайджана нерушимого единства двух стран как важного наследия для будущих поколений, а также символическое значение первых официальных визитов в Азербайджан президента и премьер-министра Грузии после выборов.

Стороны подтвердили, что Азербайджан и Грузия неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, что еще раз демонстрирует высокий уровень партнерства между государствами.

Георгий Гваракидзе выразил удовлетворение развитием межведомственного сотрудничества.

В ходе встречи стороны отметили значение меморандума о взаимопонимании между прокуратурами двух стран и обсудили практическое взаимодействие в борьбе с различными формами преступности, включая коррупцию, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и другие виды организованной преступности. Также были затронуты вопросы экстрадиции и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, внимание было уделено расследованию отдельных уголовных дел, исполнению запросов о правовой помощи и экстрадиции, а также укреплению сотрудничества между прокуратурами приграничных регионов для противодействия трансграничной преступности.

В мероприятиях также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.

В рамках визита генеральный прокурор также посетил посольство Азербайджана в Грузии в Тбилиси и встретился с сотрудниками дипломатической миссии.