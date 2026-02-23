Имидж и репутация оппозиционных партий и их лидеров в Грузии находятся на нулевом уровне. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, представители оппозиции сами привели себя к такому положению, в частности, из-за саботажа и отказа от работы в парламенте. Премьер отметил, что многие ошибочные шаги были навязаны из-за рубежа их «собственными покровителями».

Кобахидзе подчеркнул, что низкий уровень репутации оппозиции в стране в целом является позитивным фактором, поскольку в устойчивой демократической системе не должно быть места радикально настроенным политическим силам.

Политик также заявил, что оппозиционные партии Грузии не имеют политических перспектив даже в случае объединения всех существующих сил.