Представители США провели встречу с российской делегацией в Женеве, чтобы начать обсуждение возможного многостороннего соглашения по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщили в агентстве Reuters, ссылаясь на представителя Госдепартамента США.

По информации источника, 24 февраля американская сторона также планирует провести переговоры с китайской делегацией. Ранее США уже успешно организовали двусторонние консультации с двумя другими постоянными членами Совета Безопасности ООН — Великобританией и Францией.

Представитель источника отметил, что вынесение обсуждения на уровень пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН является следующим логическим этапом международных дискуссий по вопросам контроля над ядерными вооружениями.