Руководитель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции, бывший вице-президент страны Фуат Октай прибыл в Азербайджан.
«Как председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) мы находимся в Азербайджане для участия в «10-й Трёхсторонней совместной встрече Комитетов по иностранным делам Парламентов Турции — Азербайджана — Грузии» и проведения официальных переговоров.
Мы получили возможность встретиться с нашими братьями и сёстрами за ифтаром, организованным нашим посольством, получить информацию и побеседовать перед встречами и нашими обсуждениями», — отметил Фуат Октай в соцсети Х.
📍T.C. Bakü Büyükelçiliği
TBMM Dışişleri Komisyonu olarak, «10. Türkiye — Azerbaycan — Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Ortak Toplantısı»na
katılmak ve resmi temaslarda bulunmak amacıyla Can Azerbaycan’dayız. 🇹🇷🇦🇿🇬🇪
Büyükelçiliğimizin düzenlemiş olduğu… pic.twitter.com/Fb8bV28Z4E
