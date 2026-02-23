Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Sky News.

По заявлению полиции, сотрудники правоохранительных органов арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении. Задержание произошло в районе Камден в Лондоне в понедельник, 23 февраля. После этого его доставили в полицейский участок для проведения допроса. Операция была проведена после обысков по двум адресам в районах Уилтшир и Камден.

Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминалось его имя. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Питера Мандельсона после того, как правительство передало следствию переписку между бывшим послом и Джеффри Эпштейном.

По информации Financial Times, в 2010 году Мандельсон, занимая министерскую должность, занимался лоббированием интересов Джеффри Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.