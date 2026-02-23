Россия призывает США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский во время выступления на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

По словам дипломата, Россия призывает Вашингтон предоставить гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации и отказаться от любых планов ударов по иранским мирным ядерным объектам. Москва готова оказать необходимую поддержку для возобновления дипломатического поиска решений по иранской ядерной программе.

Любинский отметил, что с конца декабря Россия фиксирует действия США и их союзников, которые способствуют росту напряженности вокруг Ирана. Он заявил, что западные государства сначала подстрекали протестующих к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и попыткам захвата государственных учреждений.

После провала этих действий, по словам дипломата, Вашингтон перешел к прямым угрозам нанесения ударов по территории Ирана, и сейчас подобные заявления становятся более активными.

Замглавы МИД России подчеркнул, что текущая политика США и их союзников соответствует так называемой политике максимального давления, которая, по его мнению, нарушает Устав ООН в части принципов невмешательства во внутренние дела государств и запрета угрозы силой или ее применения. Он также добавил, что ключевым элементом этой стратегии являются односторонние санкционные меры.