Выражение «гибридная война» вошло в политический лексикон сравнительно недавно — несколько лет назад. И далеко не всегда она выглядит как настоящая война. Только цели от этого не меняются. И если фон Клаузевиц говорил, что война — это продолжение политики другими средствами, то «гибридная война» — это попытка вести войну другими средствами.

Вот и сейчас Россия одновременно усиливает гибридное давление как на Армению, так и на Азербайджан. И всё чаще в этой кампании звучат одни и те же голоса. В частности, это Константин Затулин, депутат Госдумы РФ от «Единой России», заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. До последнего времени Затулина не без оснований считали одним из ведущих армянских лоббистов в российской политике. Сегодня Затулин и ряд других пропагандистов, по сути, используют информационное пространство для подрыва мирного процесса на Южном Кавказе.

И здесь весьма показательно, как повёл себя Константин Затулин и его коллеги по пропагандистскому цеху в отношении судебных процессов — по Самвелу Карапетяну в Армении и по Рубену Варданяну в Азербайджане. В обоих случаях демонстрируется схожий подход: попытка представить решения национальных судов как политическую расправу. Это — классический элемент гибридной стратегии: поставить под сомнение легитимность правовой системы и спровоцировать общественное напряжение.

Судя по всему, в Ереване слишком опрометчиво посчитали Затулина и прочих своими лоббистами в Москве. Эти персонажи проводили и проводят не проармянскую, а пророссийскую политику, где Армении отводилась и отводится роль инструмента, «форпоста», но никак не независимого государства. Впрочем, вынесем армяно-российские отношения за скобки — пусть с ними разбираются в Ереване. Куда более важные события происходят на российско-азербайджанском треке.

Напомним: 6 февраля 2026 года МИД Азербайджана вручил ноту послу России в Баку Михаилу Евдокимову в связи с антиазербайджанскими заявлениями Затулина. Что уже само по себе примечательно. Да, Затулин — депутат Госдумы, он как бы неофициальное лицо, но этот депутат представляет в Думе правящую «Единую Россию». Фракционную дисциплину, напомним, никто не отменял. Более того, Россия — не та страна, где в политике можно особенно «разгуляться». У Москвы было множество вариантов действий. Можно было официально дистанцироваться от заявлений Затулина. Можно было включить внутрифракционные механизмы. Можно было, наконец, конфиденциально посоветовать Затулину умерить пыл. Однако вместо снижения градуса риторики последовало её усиление.

В интервью RTVI Затулин назвал реакцию Баку «бессмысленной обидой», а приговоры армянам, обвиняемым в военных преступлениях и преступлениях против человечности, — «фактически отсроченным смертным приговором». В эфире телеканала «Россия», комментируя 20-летний срок Рубену Варданяну, он заявил, что это «по сути пожизненное заключение», обвинив Азербайджан в нарушении прав армян и в вытеснении России с Южного Кавказа. Всё интервью изобилует оскорбительными заявлениями в адрес Азербайджана. Суд над военными преступниками Затулин именовал «судилищем». И вообще, оказывается, его «не впечатляют» обиды Азербайджана.

Ну что же, вынуждены напомнить господину Затулину, что это не обиды, а нормы международного права и цивилизованного поведения — если, конечно, зампред комитета Госдумы по делам СНГ вообще в курсе, что это такое. Особенно если это профильный комитет. Однако дело уже не в личности самого Затулина, на котором, как говорится, пробу ставить негде. Телеканал «Россия» — это, мягко выражаясь, не Гайд-парк. Здесь даже теоретически невозможно выйти в эфир с «несогласованным» мнением. Не говоря о том, что Затулин остаётся первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его заявления воспринимаются как позиция представителя российской власти. Словом, такая провокационная и оскорбительная риторика — это уже не частное мнение.

А вот здесь необходимо провести «красные линии». Времена, когда политику Азербайджана определяли окрики из Москвы, давно прошли. Как бы ни надрывали связки разного рода затулины, Азербайджан — это независимое государство, и наша политика определяется в Баку, а не в Москве. Особенно если речь идёт о таких принципиальных вопросах, как территориальная целостность, государственный суверенитет и привлечение к ответственности военных преступников. Но из всей истерики, которую закатывает в российском информационном пространстве господин Затулин, выводы сделать необходимо. И не случайно, что в нашей стране всё громче звучит вопрос: может ли Азербайджан продолжать полноценное участие в СНГ, если один из ключевых функционеров организации позволяет себе подобные формулировки? Пребывание такого человека на столь высокой должности многими воспринимается как оскорбление государств — членов Содружества. Затулин использует свой пост не для укрепления авторитета России на пространстве СНГ, а исключительно для провокаций и гибридных атак. И на это должен быть дан ответ.

Не случайно президент Ильхам Алиев не принял участия в последней встрече глав государств СНГ и, по имеющейся информации, не планирует участвовать в ближайших саммитах. Это — уже ясный политический сигнал. Теоретически у Москвы ещё есть возможность сделать выводы, предпринять необходимые шаги и хотя бы очистить российско-азербайджанский информационный трек от персон типа Затулина. Но на практике те, кто дёргает за ниточки этого депутата-провокатора, готовности поступать согласно здравому смыслу не демонстрируют. А значит, Азербайджану придётся делать выводы и предпринимать адекватные ответные шаги. Невзирая на все московские истерики.