Президент США Дональд Трамп проводит консультации с представителями своего окружения относительно возможного преемника. По данным портала Axios, он рассматривает две кандидатуры — вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Источники отмечают, что разговоры на эту тему в последнее время участились. При этом частая публичная похвала Трампа в адрес Рубио не означает ослабления его поддержки Вэнса.

Один из советников сообщил, что предпочтительным вариантом для Трампа на выборы 2028 года является тандем Вэнс — Рубио, где Вэнс выступает в роли лидера. Однако, по его словам, президент также был бы удовлетворён и конфигурацией Рубио — Вэнс.

Как отмечает издание, у Вэнса уже есть команда политических советников, готовых стать основой его возможной президентской кампании. У Рубио подобной инфраструктуры пока нет, однако он заявлял о готовности поддержать Вэнса в случае его выдвижения. В 2025 году Рубио подчеркнул, что станет одним из первых, кто поддержит кандидатуру Вэнса.

По информации источников, Рубио лично сообщил об этом вице-президенту Вэнсу. Вместе с тем в представлении Трампа определённую роль играет и статус должностей: Рубио благодаря своим постам чаще появляется в новостной повестке, что важно для президента, внимательно следящего за информационным пространством.

Отмечается и сложность возможного перехода Рубио с ключевых государственных должностей на пост вице-президента. По мнению некоторых советников, постоянные положительные высказывания Трампа о Рубио могут быть попыткой подтолкнуть его к участию в кампании вместе с Вэнсом.

В то же время в окружении президента подчёркивают, что окончательное решение о преемнике пока не принято. Трамп не намерен торопиться с выбором, чтобы не отвлекать команду от текущей работы и не создавать впечатление ослабления своих позиций.