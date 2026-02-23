Евросоюз должен рассмотреть возможность полного запрета морских услуг, используемых для экспорта российской нефти, в рамках подготовки двадцатого пакета санкций.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Макрона, работа над новым санкционным пакетом должна продолжаться, а соответствующие обсуждения состоятся в ближайшие дни. Французский лидер подчеркнул необходимость введения полного запрета на предоставление морских услуг для транспортировки российской нефти, а также усиления совместных действий против так называемого российского теневого флота.