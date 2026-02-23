Строительство автомобильного моста Агбенд–Келала полностью завершено. Об этом сообщил вице-премьер Азербайджана, сопредседатель Межгосударственной комиссии Азербайджан–Иран с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев на 17-м заседании комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в Баку.

По его словам, эксплуатация моста начнётся после завершения работ по созданию приграничной и таможенной инфраструктуры.

Мустафаев подчеркнул, что реализация проекта позволит соединить Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчываном по наиболее короткому и эффективному маршруту. Кроме того, мост станет важным элементом автомобильного коридора, который обеспечит связь между Персидским заливом и Чёрным морем.