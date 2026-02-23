В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова прошло заседание по делу Бабека Ибадова, обвиняемого в убийстве племянника.

Мать погибшего, признанная его законным представителем, заявила в суде, что не имеет претензий к обвиняемому и простила его. Она рассказала, что сын учился заочно в университете Мингячевира, должен был приехать домой на каникулы, но не вернулся. Позже из публикаций в Instagram стало известно, что он уехал в Турцию. Родственники отправились за ним, однако, по её словам, он отказался возвращаться. О гибели сына она узнала на следующий день после случившегося.

В оглашённых показаниях, данных на предварительном следствии, мать сообщала, что в семье возникла неприязнь к сыну из-за его предполагаемой принадлежности к сексуальному меньшинству. В суде она уточнила, что сделала такие выводы после того, как увидела в его Instagram фотографии с накрашенными губами и в иных образах.

Разбирательство продолжается.