Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что готов к проведению выборов, если это станет условием для завершения войны.

По его словам, международные партнёры регулярно поднимают тему выборов. Зеленский отметил, что союзникам следует определиться, хотят ли они смены власти или проведения голосования.

Глава государства подчеркнул, что если речь идёт о выборах, то их необходимо организовать таким образом, чтобы прежде всего украинский народ признал их результаты. Кроме того, партнёры также должны признать легитимность такого избирательного процесса.