Завершилось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего ответственного сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане Рафика Гёюшова. Как сообщает АПА, итоговое заседание прошло в Баку в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хафиза Кямранова.

По решению суда Рафику Гёюшову было назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.

Согласно материалам дела, Гёюшов обвинялся в мошенничестве с присвоением средств, предназначенных для временного размещения прибывающих из-за рубежа дипломатов и сотрудников. Ему инкриминировалось незаконное присвоение более чем 500 тысяч манатов.