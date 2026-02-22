Норвегия заняла первое место в медальном зачете XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в Италии. В рамках турнира было разыграно 116 комплектов наград.

В активе норвежской сборной — 41 медаль, из которых 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. Команда установила новый рекорд зимних Олимпийских игр по общему количеству наград. Предыдущее достижение также принадлежало Норвегии — 39 медалей на Играх 2018 года.

Второе место в медальном зачете заняла сборная США с 12 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми наградами. Третьими стали спортсмены из Нидерландов, завоевавшие 10 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.