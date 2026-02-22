США выразили готовность провести новый раунд переговоров с Ираном 27 февраля, однако при условии, что Тегеран в течение 48 часов представит детализированное предложение по ядерной сделке. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По информации источника, предстоящая встреча может стать «последним шансом», который президент США Дональд Трамп предоставляет Ирану перед возможным переходом к военному сценарию.

Как утверждают собеседники издания, в случае масштабной операции Соединенные Штаты не исключают возможности прямого удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

«Если Иран представит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать детальные переговоры и оценить перспективы заключения ядерной сделки», — заявил американский чиновник. Он добавил, что стороны также могут рассмотреть вариант промежуточного соглашения до достижения полноценной договоренности.

По данным Axios, представители США донесли до министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи позицию о «нулевом обогащении» урана. Вместе с тем Вашингтон готов обсудить вариант «символического обогащения», если Тегеран сможет доказать, что это полностью исключает возможность создания ядерного оружия.