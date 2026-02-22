В январе текущего года объём торговых операций между Азербайджаном и США составил 39,3 миллиона долларов США. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным ведомства, показатель снизился на 18,7 миллиона долларов США, или на 32,3% по сравнению с январём 2025 года.

При этом экспорт продукции из Азербайджана в США в январе текущего года достиг 7,6 миллиона долларов США. Этот показатель увеличился на 2,25 миллиона долларов США, или на 41,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.