Истребитель пятого поколения F-35 производства крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin можно взломать так же, как смартфон линейки iPhone, признал в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман.

«Я скажу то, чего говорить никогда не следовало бы, но все же скажу: взломать F-35 можно так же, как и iPhone», — отметил чиновник.

Он добавил, что адаптация истребителя F-35 под европейские ракеты Meteor, Storm Shadow и Scalp занимает слишком много времени, поэтому Европа должна сама управлять программным обеспечением самолета.