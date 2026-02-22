В 2025 году из Азербайджана в Россию было экспортировано 98,326 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 4,038 миллиона долларов США. Такие данные опубликовал Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с 2024 годом объём поставок сократился на 60,2 миллиона кВт·ч, что означает снижение в 1,6 раза. В стоимостном выражении экспорт уменьшился на 4,051 миллиона долларов США — почти вдвое.

Одновременно в 2025 году из России в Азербайджан было импортировано 93,085 миллиона кВт·ч электроэнергии на общую сумму 3,339 миллиона долларов США.

По сравнению с предыдущим годом импорт вырос на 726 тысяч долларов США, или в 1,3 раза по стоимости, а также увеличился на 6,3 миллиона кВт·ч, что соответствует росту на 7,3% по объёму.