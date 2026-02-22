Иран нанесет удары по американским военным базам в регионе, если США предпримут атаку против исламской республики. Об этом в эфире телеканала CBS заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Если США нападут на нас, мы имеем полное право на защиту. Наши ракеты не способны достичь территории Соединенных Штатов, поэтому очевидно, что придется действовать иным способом», — подчеркнул он.

При этом Арагчи отметил, что дипломатическое урегулирование вопроса вокруг иранской ядерной программы остается возможным и достижимым.