Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телерадиокорпорации BBC заявил, что западные союзники должны направить войска в Украину уже сейчас, не дожидаясь окончания конфликта.

По его словам, у Запада существует план размещения сил после завершения боевых действий, однако подобный шаг можно было бы предпринять заранее, чтобы подтвердить поддержку Киева.

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что союзники готовы к такому шагу в контексте возможного прекращения огня. По мнению политика, вопрос носит политический характер и связан с тем, является ли Украина свободной страной. Если да, то решение о том, кто именно может прибыть на её территорию, должны принимать сами украинцы.

При этом Джонсон уточнил, что речь идёт о размещении войск исключительно в тех регионах, где не ведутся боевые действия.