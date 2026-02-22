Экипаж авианосца ВМС США USS Gerald R.Ford испытывает серьёзное напряжение на фоне повторного продления миссии и переброски корабля на Ближний Восток. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих военнослужащих и их родственников.

По данным издания, из-за продолжительной службы некоторые моряки пропустили важные события в жизни семьи, а часть экипажа задумывается об уходе из флота после возвращения в порт приписки. Также сообщается о бытовых проблемах на борту, включая неполадки с канализацией. Решение президента США Дональда Трампа повторно продлить развертывание авианосца отражается как на личном составе, так и на их близких.

Стандартная миссия авианосца длится около шести месяцев с возможностью продления. Gerald R.Ford находится в море уже восемь месяцев: после выхода из Норфолка (штат Вирджиния) в июне прошлого года корабль действовал в Карибском регионе, а теперь направляется к Ближнему Востоку. Продолжительность операции может достигнуть 11 месяцев, что станет рекордным сроком для ВМС США.

Помимо Gerald R.Ford, в регион был направлен также авианосец USS Abraham Lincoln с ударной авианосной группой.

Как отмечает издание, высокая нагрузка на экипажи может представлять проблему для всего флота. В частности, в апреле–мае 2025 года авианосец USS Harry S.Truman потерял несколько истребителей при отражении атак хуситов в Красном море. По итогам расследования ВМС причиной инцидентов был назван высокий темп операций.