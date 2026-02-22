Во Франции вспыхнул дипломатический скандал с США: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о вызове американского посла из-за комментариев Вашингтона по делу об убийстве ультраправого активиста Квентена Деранка, сообщает AFP.

Барро подчеркнул, что Париж отвергает попытки политизировать трагедию и «не намерен получать уроки о насилии от международных реакционных движений».

Ранее администрация президента США Дональда Трампа возложила ответственность на «насильственное радикальное левое движение». «Если вы решили убивать людей за их мнение, вместо того чтобы убеждать их, вы отказались от цивилизации», – написала в X замгоссекретаря США Сара Роджерс.

Скандал вышел за рамки двусторонних отношений. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала убийство «раной для всей Европы», на что президент Франции Эмманюэль Макрон резко отреагировал, обвинив Рим во вмешательстве во внутренние дела страны.